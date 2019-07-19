أصيب أمين شرطة من قوة مركز شرطة العدوة التابع لمديرية أمن المنيا، اليوم، إثر سقوطه من قطار الصعيد، بمحطة الفنت، في مركز الفشن جنوب بني سويف.

وتلقى مركز شرطة الفشن، إخطارا، من مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول أمين شرطة يدعى "هشام. ع. ع" 34 عاما، من قوة مركز شرطة العدوة، يرتدي الملابس الأميرية، مقيم في قرية صفانية، مغاغة بالمنيا، ادعاء سقوط من قطار، مصابا بكسر أسفل الركبة في القدم اليمنى، وكدمات وجروح متفرقة بالوجه، وجرى تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا.

وتبين من التحريات الأولية، أن أمين الشرطة فور انتهائه من حضور دورة تثقيفية نظمتها مديرية أمن المنيا، استقل القطار رقم 891 "مميز" القادم من سوهاج باتجاه القاهرة، من محطة سكة حديد المنيا، متوجها إلى محل إقامته في مركز مغاغة، و فوجئ بأن القطار غير مقرر له الوقوف بمحطة سكة حديد مغاغة.

وأوضحت التحريات، أنه في أثناء تهدئة القطار أمام قرية الفنت بدائرة مركز الفشن، حاول الأمين النزول منه، فانزلقت قدماه وسقط على الأرض، مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر رقم 2738 إداري مركز شرطة الفشن بالواقعة.