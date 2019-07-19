بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

"احنا ورا أي منتخب عربي.. شجعنا تونس والجزئر والنهاردة إحنا بنشجع محاربو الصحراء"، هكذا بدأ محمد عبده وصديقه وليد حديثهما لـ "الوطن"، مرتديان قميص منتخب مصر.

إقامتهما بجوار ستاد القاهرة ساعد الصديقين على حضور جميع مباريات مصر والمنتخبات العربية، حيث يحرصان على إنهاء عملهما مبكرا للاستمتاع بأجواء البطولة الأفريقية.

علامات الدهشة هي أكثر ما يقابله محمد عبده عند دخوله إلى الاستاد، بسبب إصراره على ارتداء ملابس تحمل علم مصر، إلا أنه يرد عليهم بفخر أن وجوده في الاستاد هو تعبير عن حبه للساحرة المستديرة، بالإضافة إلى دعمه لمنتخب الجزائر، لكن زي المنتخب سيظل له رونقه، "بشجع اللعبة الحلوة لكن نفسي منتخب الجزائر يكسب ورياض محرز يسجل وياخد لقب الهداف".

يسارع الشابان المصريان، لالتقاط صور مع مشجعي الجزائر وهم يحملان علم بلادهم وسط المدرجات، حيث يحرص الثنائي على حضور المباريات وخصوصا العربية، وحسب قولهما: "شجعت تونس وزعلت لما خرجت وقررت اشجع الجزائر.. بحب أتعرف على مشجعين بجنسيات مختلفه".

ويلتقي منتخب الجزائر نظيره السنغالي في ستاد القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم، في مباراة نهائي بطولة الأمم الأفريقية.