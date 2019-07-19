51 عاما في "أمم أفريقيا".. حكاية لقب وحيد يزين تاريخ الجزائر في "كان"

يُسدل ستار كأس الأمم الأفريقية، اليوم الجمعة، بالمباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال، لحسم لقب النسخة رقم 32، في التاسعة مساء، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بحضور عدد من الرؤساء والشخصيات الدولية.

عزيمة بلماضي ونجومية محرز ورقم هجومي.. 3 عوامل تقود الجزائر لحصد أمم أفريقيا

في المباراة النهائية التي تجمع بين السنغال والجزائر، يحرص "محاربو الصحراء" بقيادة لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما حصلوا على اللقب الأول عام 1990، وقت استضافتهم للبطولة.

الجزائر شاركت 16 مرة في أمم أفريقيا فازت ببطولة وحيدة عام 1990

وعن تاريخ مشاركات الجزائر في بطولة الأمم الأفريقية، فعددها 16 مشاركة، ترجع المواجهة الأولى لعام 1968 ووقتها خرج "منتخب الخضر" من الدور الأول، ليغيب بعدها لمدة 12 سنة، ويعاودوا المشاركة في كأس أمم أفريقيا 1980 التي أقيمت في دولة نيجيريا، وخلالها وصلوا إلى الدور النهائي وخسروا أمام نيجيريا بـ 3 أهداف.

وبعد 10 سنوات من المشاركات، استضافت الجزائر كأس الأمم الأفريقية عام 1990، ووصلت وقتها إلى النهائي لتجدد فرصتها في اقتناص اللقب من المنتخب النيجري الذي قابله للمرة الثانية في نهائي "كان"، محققين الفوز بهدف واحد؛ ليكون ذلك هو اللقب الوحيد للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وعما حققه المنتخب الجزائري بخلاف لقبها الوحيد ووصولها إلى الدور النهائي عام 1980، فحصلت على المركز الثالث مرتين 1984 و1988، والمركز الرابع مرتين 1982 و2010.

يذكر أن منتخب "محاربو الصحراء" وصلوا إلى النهائي في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما أقصى نسور التيرانجا منتخب تونس بهدف نظيف من نصف نهائي البطولة.