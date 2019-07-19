تستكمل مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع وحدة بيطرية وأخرى للإطفاء بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه، ضمن خطة قطاع الإسكان لتنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إنه يجرى إنشاء وحدة إطفاء بقرى النهضة بمركز الفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه، وتبلغ تكلفة إنشاء الوحدة البيطرية حوالي مليون و800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن استلام المشروع مبدئيًا سيتم في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف أن قطاع الإسكان بصدد البدء في إجراءات تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي المتكامل في أربعة قرى، ضمن مبادرة توصيل مرافق الصرف الصحي للقرى بنظام المشاركة المجتمعية في التكلفة.