أعلن بنك التنمیة الصناعیة عن إتاحة فرصة للتدریب الصیفي لطلاب الجامعات داخل فروع البنك المختلفة طبقًا للتوزیع الجغرافي، وتصل مدة التدریب في بنك التنمیة الصناعیة إلى 4 أسابیع، ويستمر التقدیم للمرحلة الثانیة حتى یوم الخمیس الموافق 11 يوليو 2019.

التخصصات المطلوبة في التدریب

- كلیات/تخصصات التجارة ومایعادلھا.

- كلیات/تخصصات اقتصاد وعلوم سیاسیة.

- كلیات/تخصصات الحقوق.

شروط التقدیم

- یجب أن یكون المتقدم من طلاب الفرقة الثانیة أو الثالثة في أحد التخصصات المذكورة سابقًا.

- یجب أن تكون الكلیة التي یدرس بھا الطالب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتیاز المقابلة الشخصیة التي ستعقد للمتقدمین.

الأوراق اللازمة للتقدیم

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة شخصیة حدیثة.

3- صورة من كارنیه الجامعة.

4- إثبات قید للطالب أو بیان نجاح ویكون مرفق به الفرقة الدراسیة للطالب بالإضافة إلى بیان بالتقدیر العام للطالب خلال السنوات السابقة.

وللتقديم تُرسل المستندات السابقة على البرید الإلكتروني التالي eg.com.idbe@Careers، مع كتابة "تدریب بنك التنمیة الصناعیة 2019" في عنوان الرسالة.