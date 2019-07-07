أعلن بنك التنمیة الصناعیة عن إتاحة فرصة للتدریب الصیفي لطلاب الجامعات داخل فروع البنك المختلفة طبقًا للتوزیع الجغرافي، وتصل مدة التدریب في بنك التنمیة الصناعیة إلى 4 أسابیع، ويستمر التقدیم للمرحلة الثانیة حتى یوم الخمیس الموافق 11 يوليو 2019.
التخصصات المطلوبة في التدریب
- كلیات/تخصصات التجارة ومایعادلھا.
- كلیات/تخصصات اقتصاد وعلوم سیاسیة.
- كلیات/تخصصات الحقوق.
شروط التقدیم
- یجب أن یكون المتقدم من طلاب الفرقة الثانیة أو الثالثة في أحد التخصصات المذكورة سابقًا.
- یجب أن تكون الكلیة التي یدرس بھا الطالب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
- اجتیاز المقابلة الشخصیة التي ستعقد للمتقدمین.
الأوراق اللازمة للتقدیم
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- صورة شخصیة حدیثة.
3- صورة من كارنیه الجامعة.
4- إثبات قید للطالب أو بیان نجاح ویكون مرفق به الفرقة الدراسیة للطالب بالإضافة إلى بیان بالتقدیر العام للطالب خلال السنوات السابقة.
وللتقديم تُرسل المستندات السابقة على البرید الإلكتروني التالي eg.com.idbe@Careers، مع كتابة "تدریب بنك التنمیة الصناعیة 2019" في عنوان الرسالة.