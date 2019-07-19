شيع مساء اليوم الجمعة أهالي مركز ملوي بالمنيا، جنازة المجند "عبدالله جمال"، بمسقط رأسه بقرية الأشمونين، الذي استشهد أثناء إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد.

خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، والعميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة ملوي، والمستشار العسكرى للمحافظة.

أعرب المشيعون عن مواساتهم لأسرة الشهيد، مؤكدين أن الأعمال الإرهابية لن تثني القيادة السياسية عن مواصلة العمل والبناء والمضي قدما نحو بناء مصرنا الجديدة، وقالوا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن، دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأكدت أسرة الشهيد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني من إرادة وقوة وعزيمة القوات المسلحة والشعب المصري بأكمله في مواجهة تلك الأيادي الغادرة، واصفين الإرهاب بأنه لا دين ولا مكان له بين المصريين، معربين عن ثقتهم في قدرة القوات المسلحة وجهاز الشرطة على هزيمة الإرهاب الأسود.