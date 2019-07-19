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أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

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"التأمين الصحي" بالقليوبية: حريق بنها في عيادة فرعية بسبب ماس كهربائي

"التأمين الصحي" بالقليوبية: حريق بنها في عيادة فرعية بسبب ماس كهربائي

من القرعة للختام.. 4 مشاهد للأهرامات في بطولة أمم أفريقيا 2019

من القرعة للختام.. 4 مشاهد للأهرامات في بطولة أمم أفريقيا 2019

فوز حمدي الخولي بمنصب نقيب مهندسي البحيرة

فوز حمدي الخولي بمنصب نقيب مهندسي البحيرة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

"بإجمالي 43 ألفا و610".. "التعليم" تعلن حصيلة تظلمات الثانوية العامة

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بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

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الأهلي وصلاح والإسكندرية يتصدرون هاشتاج "بتحب إيه في مصر"

الأهلي وصلاح والإسكندرية يتصدرون هاشتاج "بتحب إيه في مصر"

مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

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