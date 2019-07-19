"بإجمالي 43 ألفا و610".. "التعليم" تعلن حصيلة تظلمات الثانوية العامة

أعداد كبيرة من الطلاب حرصت على تقديم تظلماتها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول عدد تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، إلى 43610 تظلم خلال الثلاث أيام الأولى من تلقي التظلمات.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها في الدور الأول 131920 كراسة امتحان.

عبدالحكم: العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق

وأوضح عبدالحكم، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى أن الطلبة تسعى للحصول على درجة أو نصف درجة للوصول إلى كليات القمة.

وأوضح عبدالحكم، أن عدد التظلمات الخاصة بامتحان اللغة العربية بلغت 26674 تظلم، كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بامتحان الجغرافيا 2589 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بامتحان الجيولوجيا 22092 تظلم حتى الآن.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة (ثلاثون يومًا).