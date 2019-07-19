قررت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الجمعة، حبس عاطل ويدعى "شعبان.ح.ع" 4 أيام على ذمة التحقيق مع ضبط وإحضار عامل بالأوقاف ويدعى "محمد.ع.ت" بينهما صلة قرابة كون الأول زوج شقيقته بعد قيامهما بالتنقيب على الآثار واستخرجها داخل منزل بمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بقيام عامل بالأوقاف ويدعى "محمد.ع.ت" بإحراز سلاح ناري وذخائر بمسكنه دون ترخيص والذي وجه بسرعة ضبطه.

وعلى الفور قاد ضباط مباحث مركز شرطة ببا حملة أمنية لمنزل العامل لضبطه وبمداهمة المنزل هرب وتم ضبط "شعبان.ع.ح" 44 عاما، عاطل، زوج شقيقه صاحب المنزل وبتفتيشه بداخل المنزل تم العثور على أدوات حفر عبارة عن كوريك، غلقين جلد، ووجود حفر غير منتظم بمدخل المنزل بعمق 3 أمتار وبداخله حجر من الجرانيت رمادي اللون طوله حوالي 103 سم، عرضه 32 سم، ارتفاع 45 سم، مدون عليه بعض الحروف الهيروغليفية، وإناء فخاري به كسر من أعلى يشتبه في أثريتهما.

وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة من هيئة الآثار وقامت بمعاينة مكان الحفر داخل المنزل والمضبوطات التى تم العثور عليها وأكدت فى تقريرها، أن الحجر الجرانيتي والإناء الفخاري المضبوطين أثريان ويعودان للعصر الفرعوني ويخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 / 1983 وطالبت اللجنة بإيداع المضبوطات بالمخزن المتحفي إهناسيا، حرر محضر رقم 4013 إداري مركز شرطة ببا لسنة 2019، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.