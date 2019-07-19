رئيس وزراء أونتاريو بكندا يدعو لرفع العلم المصري أمام برلمان المقاطعة

دعا رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، إلى احتفالية صباح يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري لرفع العلم المصري أمام برلمان مقاطعة أونتاريو بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة يوليو المجيدة، والتي تمثل العيد القومي لمصر.

وستشهد مراسم رفع العلم المصري نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تبدأ زيارتها إلى كندا صباح غدا السبت، وسفير مصر لدى كندا، أحمد أبوزيد، وقنصل مصر العام في مونتريال، حسام محرم، وعدد من رموز وأعضاء الجالية المصرية في مقاطعة أونتاريو.

وستشهد العاصمة الكندية أوتاوا أيضا، رفع العلم المصري أمام مقر عمدة المدينة صباح يوم الثلاثاء المقبل، في إجراء معتاد كل عام بهذه المناسبة.