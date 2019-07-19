أصيب 3 شباب في حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، اليوم، على طريق "الجوابر" بمركز ميت سلسيل في الدقهلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت سلسيل بوقوع حادث تصادم على طريق قرية "الجوابر" التابعة للمركز.

انتقل الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة، "علي.ح.ع"، 15 سنة، وتم تحويله إلى المستشفى العام بالمنصورة، و"حسام.م.ا"، 20 سنة، و"محمد.ن.م"، 19 سنة، وجميعهم من قرية الجوابر التابعة للمركز، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.