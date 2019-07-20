أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رفع الوحدات المحلية في الجمالية والكردي والمطرية والمنزلة، 285 طن قمامة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات بنطاق كل مركز.

وقال شاروبيم، إنه في مركز الجمالية، بالتنسيق مع مركز الشرطة بإزالة الإشغالات في ميدان الكوبري وشارع الترعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم رفع الأتربة من جانبي الشوارع بالمدينة، ورفع 90 طن تراكمات قمامة على مستوى المركز.

وفي مركز الكردي، تم نقل 20 طن قمامة عضوية من منطقه المقلب الوسيط بكفر الكردي إلى المقالب العمومية، كما قام فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش الأماكن التي تتواجد بها بمدينة الكردي من حدائق ومتنزهات ومجارى مائيه وجميع المناطق بمدينة الكردي.

وفي مركز ومدينة المطرية تم القيام بحملة مكبرة لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وأعمال النظافة من شارع الثورة وفريدة حسان بمنطقة العقبيين بجوار مدرسة العروبة وشوارع المدينة ورفع الإشغالات وإيداع المضبوطات بجراج الحملة، وتم رفع 80 طن من القمامة بجوار المقابر وسليمان وشوارع المدينة وتم توريدها الى مصنع تدوير القمامة بالحوته.

وفي مركز المنزلة قامت رئاسة الوحدة المحلية بفك شدة خشبية لعمل سمل خرساني بالعامرة على مساحة 120 مترًا تقريبا، وتنفيذ قرار إزالة خلف خزان المياه عبارة عن سور من البلوك الأبيض، وإصلاح خط مياه بعرب زيدان ،كما قامت رئاسة المركز برفع 95 طن قمامة بنطاق المركز.