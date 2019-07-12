تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، سير العمل بالوحدات الخدمية بمركز ومدينة دسوق؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسير العمل بمنظومة النظافة والإنارة العامة، ومدى انضباط العاملين بالوحدات الخدمية بالمدينة، وبالمرور على مدينة دسوق تبين وجود ميول شديد ببعض أعمدة الإنارة بطريق الصالحية - دسوق وتجمعات قمامة على جانبي الطريق، ووجود تجمعات قمامة وامتلاء صناديق القمامة وقت المرور ووجود أعمدة انارة مضاءة نهارًا بشارع الدلتا القديم.

كما تلاحظ قيام بعض الأهالي بفتح محلات بالناحية الخلفية لمساكن الصفا، فضلاً عن وجود تجمعات قمامة بجوار مساكن المحرقة، وبجوار كلية الدراسات الإسلامية بدسوق، وبالشارع المواجه للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وبشارع الكشلة بالموقف القديم، وبمنطقة الموقف العمومي، ومستوى النظافة بالموقف العمومي جيد ولكن تلاحظ وجود آثار طفح مياه بنهاية الموقف، بالإضافة إلى وجود اشغالات عديدة بالشارع الخلفى لمقر حي شمال دسوق ووجود تراكم قمامة بالشارع الموازى له.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق باتخاذ إجراءات فورية لتلافى كافة الملاحظات الواردة بالتقرير فوراً والإفادة، لما هناك من تقصير واضح فى منظومة النظافة بالمركز والمدينة، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

كما كلف رئيس قطاع كهرباء كفرالشيخ باتخاذ اللازم نحو تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير والإفادة بما تم فى هذا الشأن، مكلفًا المتابعة الميدانية بمتابعة ما تم، مشدداً على تكثيف الرقابة والمتابعة على الوحدات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم.