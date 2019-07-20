حفيدة مؤسس الجزائر لـ"الوطن": سعيدة باللقب الأفريقي وشكرا لأم الدنيا

توج المنتخب الجزائري باللقب الثاني له بكأس الأمم الأفريقية في تاريخه بعدما هزم منتخب السنغال بهدف دون رد في استاد القاهرة الدولي، وجاء هدف الجزائر الوحيد عن طريق مهاجمه بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية كأسرع هدف في البطولة، ليمثل منتخب الجزائر قارة أفريقيا في كأس العالم للقارات في نسخته القادمة.

وقالت الكاتبة الجزائرية، كريمة الشامي، حفيدة الأمير عبد القادر مؤسس الجزائر، إن فوز منتخب الجزائر اليوم، ليس فوزا كرويا فقط، ولكنه فوزا للفرحة التي حرم منها البلد لمدة 29 عام.

وتعد مباراة النهائي هي المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وأضافت الشامي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "قضية عودة كأس الأمم الأفريقية إلى الجزائر يعتبر قضية ثانوية مع حجم الفرح الذي عاد لبلدي الأم".

وتأهل منتخب الجزائر للمباراة النهائية، لأمم أفريقيا 2019، بعد تخطيه منتخب نيجيريا فى دور نصف النهائي، بنتيجة هدفين لهدف، فى اللقاء الذى جمعهم الأحد الماضى، فى المقابل صعد الطرف الثاني في المباراة النهائية السنغال على حساب منتخب تونس، بالفوز عليه بهدف دون رد.

وتابعت حفيدة الأمير عبدالقادر: "أنا سعيدة للغاية بأداء محاربي الصحراء لكن فرحتي الكبيرة هي ذوبان طبقة الجليد بين حبيبتي مصر، وقلبي الجزائر، فالكرة التي كادت أن تنسف العلاقات الأخوية بين الوطنين، هي نفسها التي أعادت اللحمة بين الأشقاء".

واختتمت الكاتبة كريمة الشامي حديثها لـ"الوطن" بالقول: "نحن اليوم أمام أمة من الحب المتبادل، وسعادتي لا توصف، ليس فقط لفوز فريق بلدي، ولكن أيضًا لأن الفريق الجزائري وجد شعبه في مصر فشكرا أم الدنيا".