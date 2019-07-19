لأجل العروبة وموقفهم في حرب أكتوبر.. علام يدعو لتشجيع منتخب الجزائر

دعا الإعلامي طارق علام الجماهير المصرية لتشجيع منتخب الجزائر، اليوم، في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، متذكرًا دور الجزائر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، التي ساندت خلالها مصر.

واستنكر علام، خلال تقديمه حلقة الخميس من برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، بعض الكلمات والدعاوى غير المسؤولة من البعض لإثارة الفتنة بين المنتخب الجزائري ومشجعيه من جهة، والشعب المصري من جهة أخرى.

وأضاف: "بكرة أهلينا وناسنا من الجزائر جايين في استاد القاهرة، وهما فوق رأسنا من فوق وكله بالإحترام والأدب، وهنشجعهم عشان تبقى الكأس عربية"، مشددًا على مكانة دولة السنغال لدى الشعب المصري، مؤكدًا على "حق العروبة".

وتابع: "إحنا مع الجزائر وأي صغائر بنكبر عنها، والأيام بتعدي وبتبقى الذكريات وهييجي يوم ويقولوا روحنا مصر وشعب مصر شجعونا".

وتفصلنا ساعات قليلة عن نهاية الحدث الأكبر في القارة الأفريقية، حيث يترقب كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.