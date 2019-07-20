إعلامي إماراتي: مصر أبهرت العالم وأكدت أنها إذا أرادت فعلت وأبهرت

أثنى الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، رئيس شبكة قنوات أبوظبي، على التنظيم المصري المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال السعدي، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خروج الفراعنة من دور الستة عشر لا يمنع أن مصر نظمت أفضل بطولة أفريقية على الإطلاق.. أبهرت العالم وأكدت أنها إذا أرادت فعلت وأبهرت".

وتابع: "تلك هي مصر التي نعرفها أول نور في الدنيا.. مصر الأهرامات والنيل والشعب الأصيل.. مصر العظيمة على الدوام العصية على الوصف وعلى الكلام".

واختتمت بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوز منتخب الجزائر على حساب السنغال، بهدف نظيف بعد مشاركة 24 منتخبا أفريقيا في البطولة لأول مرة.