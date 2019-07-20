رئيس الجالية المصرية برومانيا: جار التحقيق في اعتداء طاقم طائرة على مصري

قال الدكتور عبدالله مباشر، نائب رئيس الجالية المصرية في رومانيا، إنه كان خارج رومانيا وقت وقوع حادث التعدي على المواطن المصري على متن طائرة بمطار بوخارست، موضحاً أنه عندما علم بحدوث الواقعة اتصل بالمواطن المصري لمعرفة التفاصيل.

وأضاف مباشر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواطن حسن سلامة شرح له ما حدث، مشيرًا إلى أن من صور الواقعة هي فتاة من دولة المالديف عبر هاتفها المحمول، وهي من وثقت الواقعة.

وأوضح أن الطائرة كان على متنها أطفال صغار، واصفًا ما حدث بأنه موقف غير آدمي، وأن قوات الأمن لم تتعامل بحرفية مع المواطن المصري، لافتا أنها دولة قانون وليست "دولة همجية"، مؤكدا أن هناك تحقيق يجري حالياً في الواقعة.

ولفت رئيس الجالية المصرية في رومانيا، أن وزيرة الهجرة تتابع الموقف وكذلك السفير المصري فى رومانيا، مؤكدًا أنه تواصل مع شركة الطيران واجتمع مع السفير، أمس، لإعادة حق وكرامة المواطن المصري، الذي كان نموذجاً للإنسان المهذب ولم يتفوه بكلمة خارجة مع قوات الأمن.

ونوه أن الإعلام الروماني تناول الواقعة، اليوم.