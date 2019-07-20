وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، ليشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حسبما أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل.

وشهد الرئيس السيسي حفل تخرج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، الأسبوع الماضي.