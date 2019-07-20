شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحدث "عدم المساواة والتقدم المحرز في هدف رقم 10"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وUNDESA، وذلك في ختام فعاليات المنتدي السياسي رفيع المستوى بنيويورك.

وأشارت السعيد، خلال كلمتها إلى أن توجه الدولة الحالي يسير في اتجاه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان لافتة إلى جهود الدولة في العمل على ضبط آلية منظومة الدعم بالتركيز على توجيه الدعم نحو قطاعي الصحة والتعليم، وأوضحت أن المساواة في الفرص بين الجنسين في الفرص ضرورة ملحة تسعى الدولة المصرية لدعمها حالياً، وذلك فيما يخص المرأة والشباب كذلك حيث استطاعت الدولة القيام بعدد من المبادرات التي تضمن حقوقهم في كافة القطاعات وتوفير فرص العمل لهم بما يضمن لهم حياة كريمة وشعورهم بالمساواة.

السعيد: المجتمع الدولي أشاد بالمبادرات المصرية في مجالي الصحة والتعليموأضافت السعيد، أن المجتمع الدولي أشاد بالمبادرات المصرية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيرة إلى حملات الكشف عن فيروس سي، وغيرها من المبادرات المصرية، والتي جاءت بدعم وتوجيه القيادة السياسية متمثلة في سيادة رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة، أن 60% من السكان بمصر شباب تحت سن 30 سنة، مشيرة إلى أن هناك مزيدا من المشاركة المجتمعية حالياً وخاصة للشباب، حيث تم المشاركة مع كافة الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوعية بها.

وأضافت أن الشباب قاموا بإطلاق "مجموعة شباب 2030" للمشاركة في نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعات والتوعية بأهميتها، ولفتت إلى أن مجالس ووحدات التنمية التي تم نشرها حالياً والتي تضم أشخاص من كافة المؤسسات سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الأكاديمين أو من الخدمة المدنية والشباب والتى انتشرت علي كافة المؤسسات والمستويات لنشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه يتم العمل حالياً علي إعداد التقرير الطوعي الوطني مما يسهم في زيادة معدلات المشاركة المجتمعية فضلاً عن زيادة مستوى الوعي والمعرفة قائلة إن التنمية الحقيقة تأتي من القاع وليس من الأعلى.

جدير بالذكر، أن د.هالة السعيد كانت قد شاركت بعدد من الأحداث الجانبية علي هامش مشاركتها بالمنتدى منها الحدثين الجانبيين التي نظمتهما مصر حول القطاع غير الرسمي وأجندة 2030، والآخر حول عدم المساواة ودور شركاء التنمية وغيرها من الأحداث فضلاً عن قيامها بعدد من اللقاءات الثنائية التي جمعت ممثلين من كافة المؤسسات المشاركة بالمنتدى.

وشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم كما يشهد المنتدي قيام 47 بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.

وناقش منتدى 2019 عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث سيركز المنتدى الحالي على الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي، فضلاً عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.