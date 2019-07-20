تنظم جمعية الشبان المسيحية بشارع الجمهورية، ندوة فكرية مفتوحة للجمهور تستضيف فيها الدكتور خالد منتصر رئيس قسم الأمراض التناسلية والجلدية بهيئة قناة السويس.

يتناول "منتصر" عددًا من المحاور المتعلقة بموضوع "التفكير العلمي"، وذلك مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويدير الندوة مراد وهبة.

يُشار إلى أنَّه صدر لـ"منتصر" العام الجاري، 4 كتب جديدة عن دار "بتانة" هي: "الختان والعنف ضد المرأة"، "لكم سلفكم ولي سلفي"، وصدر له أيضًا "بورتريهات بألوان الشجن"، كما صدر له أحدث مؤلفاته وهو كتاب "الجنس تواصل لا تناسل".