كرمت الجالية المصرية بكندا، وجريدة "جود نيوز" الكندية، الكاتب والطبيب خالد منتصر كأفضل كاتب مقال عربي في 2018؛ وذلك في حفلتين بمدينتي "تورنتو" و"مسيساجا"، بحضور السياسيين الكنديين من أصل مصري والمرشحين للبرلمان الفيدرالي الكندي المقبل.

وألقى الكاتب خالد منتصر كلمة أشاد فيها بالجالية المصرية، متحدثًا عن أهمية الدواة المدنية والمعوقات التي تواجهها، وأجاب عن الكثير من أسئلة الحاضرين.

وصرح إبرام مقار رئيس تحرير جريدة "جود نيوز" الكندية، بأنَّ خالد منتصر يتمتع بتقدير كثير من المصريين والعرب في كندا، مبينًا أنَّه اختير لتكريمه لتأثير كتاباته، ولغته السهلة، وفكره العلمي الذي لا يرضى بالخرافات، وأيضًا، للثمن الباهظ الذي يدفعه ويتحمله لأنه يكتب ضد تيار فاشي، مؤكّدًا "أصبح خالد منتصر على رأس من يكشفه -التيار الفاشي- ويفكك أكاذيبه".