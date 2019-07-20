انتشل رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم، جثة شاب غرق بترعة النوبارية أمام قرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير.

كان اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بغرق شاب بترعة النوبارية بدائرة المركز، أثناء استحمامه مع أصدقائه.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتبين غرق الشاب "أحمد محمد سالم" مقيم بدائرة مركز أبو المطامير، أثناء استحمامه بترعة النوبارية، وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن الجثة حتى تم انتشالها بمساعدة الأهالي.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.