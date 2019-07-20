مدير "تأمين الصحي الغربية" يوجه برفع كفاءة الخدمات في مستشفى المبرة

وجه الدكتور رائف يوسف عوض الله، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية اليوم، الدكتور أحمد سالم مدير مستشفى المبرة بالمحلة بضرورة رفع كفاءة كافة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لكافة المرضى طوال فترات العمل اليومية بأقسام الاستقبال والداخلي في الوقت الحالي .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد مدير فرع التأمين الصحي وقيادات الهيئة الطبية مع مسئولي مجلس إدارة مستشفى لوضع آليات تستهدف استكمال خطة عمل والتطوير ورفع كفاءة الأقسام لرعاية مصالح المرضي.

وشدد مدير فرع التأمين الصحي على ضرورة رفع كفاءة استقبال والعمل للطلاب مدرسة التمريض وعاملي الوحدة الحسابية واللجنة العامة.

كما تفقد مدير فرع التأمين الصحي قسم الطوارئ والكلى والمغسلة والمطبخ والعنايات المركزة والعمليات والأقسام الداخلية حيث رافقه خلال الجولة كل من مدير المستشفى و الدكتور محمد حشاد والدكتور محمد عطية مدير اللجنة وحازم الشماع مسؤول الوحدة الحسابية وفرق العمل للوقوف على أخر تطورات العمل بكافة أقسامها.

واختتم مدير فرع التأمين الصحي جولته بالضرورة الانتهاء من كافة قوائم الانتظار للعمليات وتوفير الرعاية الصحية لكافة المرضي ومنتفعي العلاج على نفقة التأمين الصحي ومحاسبه كافة الموظفين والأطباء وفنيات التمريض المتقاعسين عن خدمة المرضي.