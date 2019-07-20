فتح باب حجوزات تذاكر قطارات عيد الأضحى خلال ساعات

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، من خلال تشكيل وتجهيز غرفة العمليات المركزية لمتابعة حركة القطارات على مدار الـ24 ساعة خلال عطلة العيد، وتجهيز القطارات، وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

رئيس "السكة الحديد": عدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد للفرد

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم فتح باب حجوزات تذاكر قطارات عيد الأضحى خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومي مطبوع على ظهر التذكرة وعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية وإثبات بيانات الركاب لإمكان الرجوع إليها عند الحاجة مع تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر بمعرفة أجهزة التفتيش بالهيئة وخدمة العملاء وإدارة شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، بأنه تم إعداد خطة محكمة للتشديد على التواجد المستمر لجميع قيادات الهيئة والمختصين لمتابعة تشغيل القطارات، وتكثيف تواجد مفتشي المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر، والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما أن هناك رقابة شديدة على شبابيك التذاكر للتصدى للسوق السوداء.

وأشار "رسلان"، إلى أنه تم التشديد على تكثيف ورادي ومهندسي ومفتشي السلامة على مناطق الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع زيادة أعداد القطارات وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب للتفتيش على جميع العمليات التشغيلية ومراجعة مدى التزام القطاعات بمعايير السلامة، والتأكد من توافر وسائل الأمان بالقطارات والمحطات والأرصفة الرئيسية على مستوى المناطق.

وأوضح رئيس "السكة الحديد"، بأن قطارات الهيئة ستنقل نحو ما يقرب من مليون و500 ألف مواطن خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تجهيز 15 قطارا إضافيا للعمل خلال عطلة العيد لإستيعاب جميع المسافرين، مؤكدا أن جميع محطات السكك الحديدية الرئيسية رفعت حالة الطوارئ القصوى لتسيير العمل والقضاء على أي معوقات تواجه المسافرين.

إتاحة حجز التذاكر عبر "أبلكيشن" المحمول لمواجهة الزحام والسوق السوداء

ونوه "رسلان"، إلى أن الهيئة أتاحت حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات TVM ذاتية وآلية بنظام الفيزا كارت في الأماكن العامة والنوادي في جميع أنحاء الجمهورية، وبرنامج "أبلكيشن" المحمول، وذلك للحد من زحام المواطنين على منافذ بيع التذاكر بالمحطات، وعدم تسرب التذاكر للسوق السوداء، لافتا إلى أنه لا يوجد أى معوقات أو مشكلات خلال حجوزات التذاكر عبر "أبلكيشن" المحمول.