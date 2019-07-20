رصدت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة السابقة، نتائج التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية المختلفة، كان أخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد، حيث ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بالتقرير ذاته المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي تنشر بصفة دورية بوسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الرغم من رصد واهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكل التقارير الدولية والإقليمية المعنية بتصنيف مصر في عدد من المجالات، منها منع ومكافحة الفساد والتأكد من صحتها، فإن الهيئة تعمل باستراتيجية وطنية أعدت بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الوطنية، كانت وجهتها الرئيسية مصلحة الوطن والمواطنين وضبط الفاسدين وتضافر الجهود لمنع الفساد والوقاية منه، والحرص الدائم على إطلاع المواطنين على نتائج هذه الجهود التي أشادت بها العديد من الجهات الدولية والأجهزة النظيرة على المستويات الدولية والعربية والأفريقية.

ودعما لجهود منع ومكافحة الفساد، تنفذ مصر حاليا مشروعا قوميا للتحول الرقمي للدولة، بدأت تظهر نتائجه في العديد من المجالات، كما جرى إصدار العديد من القوانين التي من شأنها الحد من الفساد الإداري، مثل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة "قانون المناقصات والمزايدات سابقا"، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والعديد من الإجراءات؛ لتنفيذ منظومة المشتريات الحكومية إلكترونيا.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية شكل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان لمراجعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مشيرة إلى أن الانسياق خلف نتائج بعض التقارير الدولية التي تهدف إلى إيقاف هذه الجهود أو قراءاتها الخاطئة يؤدي إلى تشكيك المواطنين في أجهزتهم الوطنية، ولا يعطي الصورة الحقيقة عن جهود التنمية في مصر.