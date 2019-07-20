طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، المحافظين على مستوى الجمهورية الالتزام بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة التجهيز الجيد لاستقبال عيد الأضحى، والمتابعة اليومية للأسواق، للتأكّد من توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة اللحوم الحمراء.

ودعا عضو مجلس النواب، في بيان أصدره اليوم، المحافظين إلى التأكّد من صلاحية السلع المعروضة، وتوفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ بالمحافظات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لعرض منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك لإحداث التوازن المطلوب في الأسواق.

وأشاد "مرشد"، بمطالبة رئيس مجلس الوزراء من المحافظين بتفعيل غرف العمليات الرئيسية اعتباراً من "وقفة عرفات"، للتدخل في الأزمات حال حدوثها، وضرورة وجود مسؤولين أكفاء بالمرافق المختلفة، وأماكن تجمعات الجماهير، خلال العيد، وإصلاح أى أعطال طارئة، إلى جانب التأكد من توافر الوقود والغاز بكميات مناسبة، خاصة بأماكن تجمعات المواطنين فى الإجازات، مثل الإسكندرية، والساحل الشمالى، والعين السخنة.

كما أشاد بتوجيهات مدبولي بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين، للحد من حوادث الطرق، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع فى مدن كل محافظة.