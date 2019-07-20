جامعة أسيوط تطلق سلسلة قوافل بيطرية مجانية بعدد من المراكز والقرى

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن إطلاق كلية الطب البيطري بالجامعة لسلسلة من القوافل البيطرية المجانية لعدد من القرى والنجوع التابعين لنحو 11 مركزا من مراكز محافظة أسيوط والتي من المقرر أن تضمن كذلك توجهها لقرية شقلقيل يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجاري وذلك في إطار مشروع الجامعة لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتكثيف الجهود داخل كافة قطاعات وكليات الجامعة من أجل العمل لتنمية محافظة أسيوط في مختلف المجالات وذلك بالتنسيق مع مديريات المختصة بمحافظة أسيوط.

وأشارت "غانم" إلى حرص إدارة الجامعة على تسخير إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المنشودة له بما يحقق مساهمة فاعلة ومثمرة للجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري أن القوافل ممتدة طوال شهر يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل، وتستهدف تقديم خدمة مجانية للفلاحين بمحافظة أسيوط على امتداد مراكزها المختلفة وذلك من خلال إتاحة الفرصة إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة وكذلك تحصين الحيوانات والدواجن ضد الأمراض المختلفة، وهو ما يمثل أيضاً فرصة لطلاب الكلية على التدريب العملي على الكشف والتشخيص وتقديم العلاج.

وأشار الدكتور رجب بلال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القوافل تشهد مشاركة كبيرة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخاصة من أقسام طب الحيوان والجراحة والدواجن والتوليد وغيرها وطلاب السنوات النهائية للكلية.