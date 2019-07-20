أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن تقديم 180 منحة لأوائل الثانوية العامة.

وأضاف "الخشت"، عبر صفحته أنَّه سيتمّ توفير 180 منحة مجانية كاملة للستين الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة؛ والستون الأوائل علمي علوم، والستون الأوائل علمي رياضة، والستون الأوائل أدبي.

وتشمل المنح الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، والمصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

وقال "الخشت"، إنَّ مواصفات خريج جامعة القاهرة أصبحت مواصفات دولية بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.