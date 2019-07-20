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«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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تركيب أول وحدتين للتشخيص عن بعد في مستشفيي قنا العام

جامعة أسيوط تطلق سلسلة قوافل بيطرية مجانية بعدد من المراكز والقرى

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القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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