تفقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا للاطمئنان على سير العمل التنفيذي بها.

كما تفقد كلية القانون الدولي وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات العليا، مجمع الخدمات والموقع العام.

وأشاد وزير التعليم العالي بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، موجهًا بالمتابعة المستمرة من خلال الزيارات التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لاستكمال مباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية.

وأشار إلى أن الجامعات الجديدة يتم تنفيذها بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة، مضيفا أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب للاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

واستمع عبدالغفار، لشرح مفصل من مسؤولي الموقع تضمن استعراضا لمراحل تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة العلمين الدولية الجديدة جامعة أهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها 103 فدانين، بتكلفة إجمالي لمرحلتها الأولى تبلغ 2.6 مليار جنيه.

وتضم الجامعة 12 كلية بطاقة استيعابية 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتشمل كليات: "العلوم الهندسية، والقانون الدولي، وهندسة الحاسبات والمعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الدراسات العليا، وكلية العلوم الصحية، وطب الأسنان، والطب، والعلوم الأساسية، وعلوم الصيدلة، والسياحة والفنادق".