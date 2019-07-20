أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة عن مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين ، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب.

يذكر أن جامعة المنصورة بدأت في التسجيل لاختبارات القدرات من 6 يوليو الحالي وحتى اليوم، وذلك بتنسيق 2019، وأوضح مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا لكليات: "الفنون الجميلة شعبة فنون لطلاب العلمي والأدبي، وشعبة العمارة لطلاب علمي رياضة، وكلية التربية الرياضية، والتربية النوعية لشعبة الفنون، والموسيقى، ولشعبة المسرح".