يلتقي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بطلاب جامعة القاهرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة في الواحدة، ظهر الأحد، للحديث عن طرق الدفاع عن الهوية المصرية، وتثبيت معالمها، ودورها في الذود عن البلاد في مختلف الحروب والأزمات التي مرت بها، خصوصا عندما تعرضت البلاد لمخاطر الجماعات الإرهابية.

وقال بيان للهيئة، اليوم، إن اللقاء يعقبه حوار مفتوح حول القضايا والأحداث الراهنة، كما وجه رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت الدعوة للحضور للعمداء والوكلاء والأساتذة والإعلاميين، وأعضاء مجالس الدراسات العليا ومجالس التعليم والطلاب.