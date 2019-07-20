أعنلت وزارة الصحة السعودية، عن تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 6 مهابط، انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة في موسم الحج العام الجاري.

وجهّزت وزارة الصحة السعودية، 3 مهابط داخل مكة المكرمة وهي: "مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية، مهبط مستشفى النور التخصصي، مهبط مستشفى حراء العام"، وهي المهابط التي تعمل على إجلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وفي المشاعر المقدسة، جهزت الصحة السعودية 3 مهابط، الأول منها في مستشفى شرق عرفات، والثاني في مستشفى عرفات العام، والثالث في مستشفى منى الطوارئ، وهي المهابط التي يتمّ من خلالها إجلاء الحالات الصحية الطارئة داخل مكة المكرمة.

وتسعى وزارة الصحة السعودية إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال نقل الحالات الطارئة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الاصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الإسعاف الجوي، في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

وتحرص وزارة الصحة السعودية، على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.