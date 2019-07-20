نجحت جمعية الأورمان، في دعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا خلال شهر يوليو في محافظة الأقصر بتكلفة 300 ألف جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم الجمعية لزواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن نشاط خيري، يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

وقال شعبان، إن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في الأقصر، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في مراكز المحافظة "الأقصر، الزينية، البياضية، الطود، أرمنت، وإسنا"، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة في انحاء المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان سعت ومنذ انطلاق عملها الخيري في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحي حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعي، لدعم زواج الفتيات اليتيمات وامداد اسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.