داخل مشتل بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة، كانت هناك جريمة اغتصاب وقتل، حيث استدرجا شابان فتاة معاقة ذهنيا إلى أحد المشاتل وبدأ المتهمان في ملامسة أجزاء من جسدها، واغتصابها.

وأثناء ارتكاب الجريمة، شاهدهما أحد الأشخاص والفتاة تستغيث، وانطلق إلى قسم شرطة الجيزة، وتقابل مع رئيس المباحث، المقدم مصطفى كمال، وأبلغ عن تفاصيل الواقعة، وعلى الفور انطلق المقدم مصطفى كمال بصحبة يوسف طارق معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وعقب مشاهدة المتهمين لقوات الشرطة حاول الاثنان الهرب وقفز أحدهما في النيل محاولا الهرب من الشرطة فلقى مصرعه غرقا، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم الثاني، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذى لقى مصرعه غرقا.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة الشاب المتهم، عقب انتشالها، وصرحت بدفن الجثة، وقررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها تحت تحفظ الشرطة لحين التعرف على هويتها.

وبإجراء التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث القطاع، تبين أن الشاب المتهم الذى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب محاولته الهرب من الشرطة فى النيل، يدعى "محمد.ق"، 30 عاما، عاطل، والثاني المقبوض عليه يُدعى عبدالغني، 20 عاما، عاطل، وناقشت القوات عددا من شهود العيان، وفحصت الكاميرات القريبة من مكان الحادث، التي أظهرت تعرض الفتاة للخطف بالتحايل من قبل المتهمين، وتعرضها للاغتصاب، وتم عرض المتهم على النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق، بتهمة الاغتصاب ولا تزال التحقيقات مستمرة.