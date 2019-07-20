قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملة "قريتي نظيفة" انطلقت اليوم السبت، بقرى المحافظة، بالمشاركة المجتمعية لرفع كفاءة منظومة النظافة والتشجيع على إنشاء شركات صغيرة للشباب للجمع السكنى للقمامة والفرز من المنبع وتطبيقا لمبادرة "كفر الشيخ نظيفة بأهلها" لتحسين الخدمات للمواطنين فضلا عن إحداث نقلة نوعية بالمحافظة بتقديم خدمات متكاملة أهمها الرصف والنظافة وحماية وتحسين البيئة والإنارة لتمتد الى مختلف قطاعات الدولة من مرافق وخدمات بالمحافظة من أجل المواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة إنطلقت من قرية سنهور المدينة بمركز دسوق، تحت اشراف ومتابعة اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمشاركة عدد من شباب وأهالى القرية تحت شعار (قريتى نظيفة )، والتى شاركت فيها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والقرى المجاورة لسنهور (محلة دياى، كفر مجر، شباس الشهداء، محلة ابو على، كفر العرب) فضلا عن معدات وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف المهندس هشام فتحى رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة والتي ضمت 19 سيارة نقل 6 جرارات وعدد 5 لورد، بالإضافة إلى لودر مشاركة من أهالي سنهور، واستهدفت الحملة شوارع قرية سنهور المدينة الرئيسية والفرعية بالقرية والمداخل ورفع المخلفات وزراعة الأشجار على ترعة سنهور الصغرى، رفع القمامة بشوارع طريف المحطة وبجوار الوحدة الصحية والمعهد الدينى والسنترال ومسجد الطباخين ومسجد الإخلاص ومركز الشباب والسلخانة وشارع داير الناحية والمنشية والزهارة وحارة السبعة ولحف حنونة والطريق البحرى.

وأسفرت أعمال الحملة فى يومها الأول عن رفع 120 طن قمامة من مختلف مناطق وشوارع قرية سنهور، بالإضافة الى تركيب 100 كشاف إنارة، لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين، وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر والتقدير لأهالى قرية سنهور المدينة لمشاركتهم الفعالة والجيدة فى رفع منظومة النظافة بالقرية وحماية البيئة، كما قدم خالص الشكر لرجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وجميع المشاركين.