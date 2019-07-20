أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 10 أطباء وصيادلة بوحدة طب الاسرة بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق، للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى، وبالمرور على القرية تبين أن اعمدة الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة وخاصة منطقة المقابر، وجود مكان بنهاية القرية على طريق العزبة البيضاء لتجميع القمامة تستخدمه القرية كمقلب وسيط ممتلئ بالقمامة ويحتاج للرفع، وجود ضعف بمياه الشرب وكثرة انقطاعها وخاصة بمنطقة وسط القرية.

وقال محافظ الاقليم، إنه بالمرور على وحدة طب الاسرة، تبين وجود أعمال ترميم بأحد مباني القرية، مبنى الوحدة يوجد به هبوط بالأرضية كما يوجد بعض المشاكل بالكهرباء، يوجد عجز في المستلزمات الطبية، يوجد نقص في أدوية الاستقبال، كما يوجد نقص في أدوية الصيدلية، وذلك بناء على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف المحافظ، مدير الشئون القانونية، بالتحقيق في مخالفات الحضور والانصراف، ورئيس الوحدة المحلية بدسوق، ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير خلال 72 ساعة، مؤكداً على محاسبة المقصرين.