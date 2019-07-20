اعتقال المشتبه به الثاني في اغتيال نائب القنصل التركي بـ أربيل

اعتقلت السلطات الأمنية في كردستان العراق، المشتبه به الثاني في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل، وهو يحمل الجنسية التركية، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وتوفي شخص ثالث متأثرا بإصابته في الهجوم الذي استهدف نائب القنصل التركي في أربيل، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تتشاور مع السلطات العراقية بشأن هجوم أربيل، وقد ترسل فريقا تركيًا، حسبما نقلت "العربية".

ولقي نائب القنصل العام التركي، ومرافقيه، مصرعهما، خلال إطلاق نار في أربيل بكردستان العراق، صباح اليوم، حسب ما أفادت شبكة "رووداو".

وتعهدت الرئاسة التركية بالرد على حادث مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل، فيما نفى الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، صلته بالهجوم الذي استهدف دبلوماسيا تركيا في أربيل، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.