مؤلف "متجمعين": المصري يقدر يعمل أي حاجة..والقيادة السياسية بتحب البلد

عبر محيي حوار مؤلف أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر، عن سعادته الكبيرة، بنجاح تنظيم البطولة، قائلًا: "فرحانين بمصر، في أمل وفي ناس بتحب البلد، ونقدر على أي حاجة لما نحب نعملها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "حكيم لما سمع كلمات الأغنية قال هغنيها، والأغنية متغيرش فيها سواء على مستوى الكلام أو الموسيقى، ونجحت وكسرت الدنيا في الصومال والجابون وموريتانيا".

وواصل: "البلد دي فيها قيادة سياسية بتحب البلد وعاوزة تعمل حاجة، وفيها شباب عاوز اللي يقودهم، شباب مصر هو اللي بنى البلد زي الأهرامات وحفر القناة وحارب في أكتوبر".