قال أحمد حسين، أحد سكان منطقة حلوان المقام بها عزاء محمد حسن، إن الراحل شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، تمتع بحسن السلوك طوال فترة حياته واصفا إياه بالمحترم.

وأشاد حسين، لـ"الوطن" بما فعله التوأم حسام وابراهيم حسن تجاه شقيقهم الراحل، قائلا: "اخواته عملوله العزا بين أهله وناسه اللي اتربى معاهم طول عمره".

فيما نعى عبدالله عمر، أحد المعزين، الراحل بقوله: "المنطقة فقدت واحد من أحسن الناس فيها والعيلة كلها محبوبة هنا".

وبدأ عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بشارع محمد سيد أحمد بمنطقة حلوان، بعد صلاة المغرب.

وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض، حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دورًا كبيرًا في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهم الكروي منذ الطفولة.