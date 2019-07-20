ترأس عاطف حنفي، المشرف على فريق كرة القدم بنادي سموحة، وفد من فريق النادي، من أجل تقديم واجب العزاء في محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري.

كما حرص كلا من علاء عبدالصادق وشريف عبدالمنعم، لاعبي الأهلي السابقين، التواجد بمكان عزاء الراحل المقيم في منطقة حلوان.

وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض، حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دورًا كبيرًا في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهم الكروي منذ الطفولة.