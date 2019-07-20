اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة فتح المظاريف الفنية المالية لعملية رصف شوارع بمدينة فوه وتوابعها برئاسة، نائب رئيس المدينة، وعضوية مهندس الرصف بالوحدة، مندوب الحسابات، وكيل الشؤون القانونية، مندوب التعاقدات، وبحضور مندوب المالية والمستشار ومفوض الدولة بكفر الشيخ.

كما اعتمد لجنة البت الفني والمالي برئاسة نائب رئيس المدينة، وعضوية مدير الادارة الهندسية، مدير الشئون القانونية، وكيل التعاقدات، مندوب الحسابات، وبحضور مندوب المالية والمستشار مفوض الدولة بالمحافظة، وعلى اللجان الاستعانة بما تراه مناسبا لإنجاز الأعمال في موعدها المقرر.

كما أصدر قرارًا بتشكيل لجان المواصفات الفنية المعدة لعملية رصف شوارع قرى قبريط - سنديون - السالمية - أبو دراز خطة استثمارية 2019/2020، وكذلك لجنة وضع القيمة التقديرية لهذه العملية، لافتاً إلى أنه لأول مرة في تاريخ المحافظة، يتم اعتماد 120 مليون جنيه لأعمال الرصف هذا العام.

وقرر تشكيل لجان أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة فوة للعام المالي 2019/2020، ولجنة فتح المظاريف الفنية والمالية برئاسة، نائب رئيس المدينة، مهندس الرصف بالوحدة، مندوب الحسابات، وكيل الشؤون القانونية، مندوب التعاقدات، بحضور مندوب المالية بالمحافظة.

كما اعتمد تشكل لجنة البت الفني والمالي برئاسة، نائب رئيس المدينة، مدير الادارة الهندسية، مدير الشؤون القانونية، وكيل التعاقدات، مندوب الحسابات، وبحضور مندوب المالية بالمحافظة.