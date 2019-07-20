اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إعلان مديرية التربية والتعليم، عن الوظائف الشاغرة بالمديرية للعام الدراسي 2019/2020م، وفقًا للقانون 155 لسنة 2007م وتعديلاته، والتي تتضمن الوظائف الإشرافية الشاغرة، وتم التكليف عليها مؤقتًا لحين الإعلان عنها بلجنة الموارد البشرية 2018، ولم يتقدم أحد لشغلها، والوظائف التي صدر لأصحابها إقصاء نهائي من الشؤون القانونية والجهات الرقابية.

وأكد طه، في بيان له، أن هذه الوظائف تأتي بموجب الإخطارات التنفيذية، والوظائف التي أوصي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والوظائف التي تخلو ببلوغ شاغليها السن القانونية للإحالة للمعاش حتى 31 أكتوبر 2019م، الوظائف التي لم يتم التجديد لشاغليها بقرار من لجنة الموارد البشرية 2018م.

وأجريت المقابلات لهم، ولم يتم اعتماد نتيجتها حتى تاريخه، وذلك للصالح العام ولحسن سير العملية التعليمية، ومنعًا لإهدار المال العام، ولتعظيم استغلال الكوادر والموارد البشرية.