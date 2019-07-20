حلت السيدة سهام الإسلامبولي، أرملة الشهيد عاطف الاسلامبولي، ودينا الإسلامبولي ابنتهما، ضيفتين على الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد".

وقالت سهام، إنها كانت سعيدة بحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث كان ابنها أحد الطلاب الخريجين المشاركين في الحفل لكنها حزنت أيضًا بسبب عدم وجود الفقيد.

وأضافت: "تأثرنا بشدة بسبب عدم وجوده بيننا، فقد كان مصدر قوتنا جميعًا، ولكن الموت حق على الجميع، الفراق صعب ولن يعوضه أحد، لكنني فخورة به".

أما ابنتها دينا، فقالت إنها كانت حزينة خلال إلقاء كلمتها على هامش المشاركة في الحفل: "لكنني كنت فخورة، وكنت سعيدة أيضًا، كل كلمة كانت تخرج من قلبي، فالموت في سبيل الوطن حياة، والدي لم يكن موجودًا، لكنني لم أكن أشعر إلا به في الحفل، كان حلمه الأكبر أن يكون أخي علاء امتدادًا له".

وتابعت: "لما بخلص ورق أو أشتري حاجة أو أعمل أي حاجة، الناس بتحترمني لأني بنت الشهيد، وفي ناس لما بتعرف أنا مين بتضرب لي التحية".

كما وجهت الشكر للرئيس السيسي، بعد حديث معه: "قالي كلامك دخل قلبي وحسيته وكلنا تحت أمرك ومصر كلها معاكي، هو تواضع زيادة عن اللزوم وسلم علينا".

وقدم الإعلامي أحمد موسى، درعًا لأرملة الشهيد، تكريمًا على بطولاته وتضحيته بنفسه من أجل الوطن.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدة الشهيد النقيب عمر إبراهيم القاضي، قائد كمين البطل 14 في شمال سيناء، والذي استشهد مع أفراد كتيبته فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، وقبل الرئيس رأس والدة الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.