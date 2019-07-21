قرار أثار الجدل أصدرته شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش أيروايز"، بوقف جميع الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي، وأخطرت الشركة جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع.

وصرح متحدث باسم الشركة البريطانية: "إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

فيما صرحت وزارة الطيران المدني المصرية، إنه لم يصدر قرار من وزارتي النقل أو الخارجية البريطانيتين بتعليق الرحلات لمصر، مضيفة أن التدقيق جار بما تم تداوله حول تعليق الرحلات البريطانية للقاهرة، مشيرا إلى أنه تمت زيادة السعة المقعدية لرحلاتنا إلى لندن وتسيير طائرة إضافية، وذلك حسبما نقلت "العربية".

بدوره، علَّق الطيار خالد رفعت نائب رئيس رابطة الطيارين، على قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية بإيقاف الرحلات إلى القاهرة لمراجعة تقييمات، قائلا إن شركات الطيران ليست من شأنها القيام بالترتيبات الأمنية أو مراجعة تقييمات المطارات.

وأضاف رفعت لـ"الوطن"، أن عمليات التفتيش والتقييم تتم بين الجهات الحكومية المسؤولة بين البلدين على هذا القطاع، مثل وزارات النقل أو الطيران بين البلدين، موضحا أن الجهات المصرية تقوم أيضا بالتفتيش على مستوى الطائرات والأعمال الأخرى في هذه الدول.

وأكد نائب رئيس رابطة الطيارين أن التحذيرات تخرج من السفارات أو وزارات الخارجية وليس من شركة الطيران، مشيرا إلى أنه ربما يوجد سبب آخر بعيدا عن التقييمات أو الترتيبات الأمنية.