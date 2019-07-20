تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 20 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

شركة مصر للطيران تنقل 1640 حاجا من حجاج القرعة

تنقل شركة مصر للطيران 1640 حاجا من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت، بينهم رحلتين لنقل حجاج باماكو بدوي مالي وبعثات العمل، على متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة .

استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث العنف في محيط مبان مجالس: الوزراء والشعب والشورى

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ أحداث مجلس الوزراء.

المركز الثقافي المصري يحيي الذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة بموريتانيا

يحيي المركز الثقافي المصري في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة.

البيت الفني للمسرح ينظم احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني

ينظم البيت الفني للمسرح احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للعام 2019/2020، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك في السادسة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

العرض المسرحي "الآخر L'autre" لمجموعة مغاير للفنون الأدائية بمسرح مدرسة "الفرير"

يستقبل مسرح المدرسة الفرنسية "الفرير"، بباب اللوق، في الثامنة مساء، العرض المسرحي "الآخر L'autre" لمجموعة مغاير للفنون الأدائية، وبالتعاون مع المعهد الفرنسي بالقاهرة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تنظم رحلة نيلية تقام خلالها مسابقة ثقافية وورشة حكي عن ثورة يوليو

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، رحلة نيلية بالتعاون مع مركز شباب روض الفرج، تقام خلالها مسابقة ثقافية وورشة حكي عن ثورة يوليو في إطار احتفالات الهيئة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

مديرية الشؤون الصحية تنظم قافلة طبية بمحافظة الأقصر

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية بوحدة سطيح الصحية بمركز ومدينة إسنا، في إطار توجيهات محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد يواجه نظيره الكوري الجنوبي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، في السابعة مساء، نظيره الكوري الجنوبي، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد ( تحت 21 عاما) التي تستضيفها إسبانيا.

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يواجه نظيره الكوبي في إطار مواجهات بطولة العالم

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عاما، نظيره الكوبي، في إطار مواجهات بطولة العالم المقامة حاليا في البحرين.

مباريات الكأس الدولية للأبطال

يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وانترناسيونالي، في الواحدة والنصف ظهرا، فيما يلتقي فريقا بنفيكا وغوادالاخارا، في العاشرة مساء، في إطار مباريات الكأس الدولية للأبطال.