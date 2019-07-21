قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن الجهاز الإداري للدولة أصبح قويًا، وهذا أدى إلى تراجع المواطنين عن البناء بدون ترخيص، حيث أصبح عدد المباني التي تُشيَّد دون ترخيص، محدودا.

وأكدت "هاشم"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر"، أن البناء بدون تصريح، يُمثل عبئا على أصحاب العقارات المخالفة، لأن قيمة هذه العقارات منعدمة، لعدم تسجيلها، وهي مهددة بالإزالة في أي وقت.

وأوضحت أن مجلس النواب أصدر قانونًا جديدًا يتضمن التعامل والتقنين لبعض المخالفات في البناء، لكن في حالة أن هذه المخالفات يمكن التعامل معها وتقنين أوضاعها، وفي الوقت نفسه تُدِرّ على الدولة دخلًا من ورائها.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن أصحاب كل المخالفات التي قبل 8 أبريل 2019، يمكنهم التقدم لتقنين أبنيتهم، وذلك عن طريق آليات هندسية وقانونية، من خلال مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، بنموذج معين تضعه وزارة الإسكان، لضمان أن المبنى سليم.

وشددت على أنه لن يتم إعطاء ترخيص للمباني التي لا ينطبق عليها شروط السلامة (للإنشاءات وللسكان)، وفيما عدا ذلك، يمكن أن يتقدم بمستندات إلى مجلس الحي الذي يوجد فيه المبنى السكني.