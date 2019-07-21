مش هتحتاج "طيران بريطانيا".. 3 خطوط جوية تعمل من لندن إلى القاهرة

ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش أيروايز"، جميع الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي، وأخطرت جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع.

متحدث باسم الشركة البريطانية، قال: "إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وهناك عدة بدائل أمام المسافرين من القاهرة إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، خلال الأسبوع المقبل، على 3 خطوط جوية دولية، هي "الألمانية، والأسترالية، والأوكرانية"، وذلك وفقا للمواقع الإلكترونية لكل شركة.

ففي 22 يوليو ستغادر رحلة طيران على الخطوط الجوية الأسترالية من القاهرة إلى فيينا، ثم تنطلق إلى مطار هيثرو في لندن، وتستغرق مدتها نحو 4 ساعات.

رحلة طيران آخر تنطلق من مطار القاهرة إلى مطار هثيرو في لندن، في يوم 23 يوليو، على الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، تنطلق من مصر مرورا بمطار فرانكفورت، ومنه إلى لندن، في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات.

وفي يوم 24 يوليو، تتوافر رحلة من مطار القاهرة إلى لندن على الخطوط الجوية الأسترالية، من القاهرة إلى فيينا، ثم تنطلق الرحلة عبر ذلك إلى مطار هيثرو، وتستغرق مدتها نحو 4 ساعات.

وتستمر رحلة الخطوط الجوية الأسترالية من القاهرة إلى لندن يوم 25 يوليو، تمر بنفس خط السير من القاهرة إلى فيينا، وبعده ترانزيت مدته 45 دقيقة، تنطلق إلى لندن.

الجمعة 26 يوليو، متاح رحلة من مطار القاهرة إلى لندن، على الخطوط الجوية الأوكرانية تتجه من القاهرة إلى مطار بوريسبيل بالعاصمة الأوكرانية، ومنه إلى لندن، وتستغرق ما يقرب من 5 ساعات.

فيما تتوفر رحلة على الخطوط الجوية الألمانية في يوم 27 يوليو، تنطلق الطائرة بمصر مرورا بمطار فرانكفورت، تمر به ترانزيت لمدة ساعة ونصف الساعة، ومنه إلى لندن، في رحلة تستغرق نحو 5 ساعات.