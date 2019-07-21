"المصري للشؤون الإفريقية": تنظيم مصر لـ كان 2019 أصبح معيارا لأي دولة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية أسفر عن الكثير من المكاسب لصالح مصر من نواحٍ عدة، ومجالات مختلفة.

وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هناك مكاسب لمصر سياسيا، حيث نظمت البطولة في جو يخلق نوعا من أنواع التعاون والعلاقات الطيبة بين البلاد الإفريقية، لأنه حدث رياضي يتعلق بالشباب، ويرتبط بمنتديات الشباب التي عُقدت، سواء على المستوى المصري أو الإفريقي أو العالمي.

وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن هذا الحدث يقوي العلاقات الشعبية بين مصر ودول القارة السمراء كافة في مجال الشباب، وأجهزة الإعلام فيها أشادت بما رأته في القاهرة، لدرجة أن التنظيم الجيد للبطولة أصبح معيارًا لأي دولة ستنظم بطولات.

وأوضح أن تنظيم مصر للبطولة في وقت قصير، يدل على قدراتها وإمكانيتها، وكانت هناك ثقة كبيرة من الدول الإفريقية في ذلك، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار.