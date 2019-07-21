أحمد جلال.. أحد أهم رواد السينما في التمثيل والإخراج والتأليف

واحد من أهم رواد السينما المصرية والعربية، عمل بالسينما منذ بداياتها في مصر بالقرن الماضي، وكان يعتبر موهبة سينمائية متحركة، أحمد جلال كان يملك الكثير من المواهب السينمائية فهو المؤلف والمخرج والممثل والمنتج.

ولد أحمد جلال في 17 أغسطس عام 1897 وعمل ببداية حياته في مجال الصحافة، في عدد من الصحف ومن ثم إتجه للعمل بالسينما ففي عام 1927 كتب السيناريو لفيلم "ليلى" من بطولة عزيزة أمير، أحمد ليل، إستيفن روستي وبمبة كشر، ومن إخراج عزيزة أمير وإستيفان روستي.

وعام 1931 كتب أحمد جلال السيناريو والحوار لفيلم "وخز الضمير" وشارك بالتمثيل في الفيلم أيضا، وشارك أحمد جلال في كتابة الفيلم ماري كويني والفيلم من إخراج إبراهيم لاما ومن بطولة "عبد السلام النابلسي، أسيا داغر، ماري كويني ومنسي فهمي"، وفي عام 1933 قدم أحمد جلال فيلم "عندما تحب المرأة" وكان من إخراجه وشارك فيه بالتمثيل وكتب القصة والسيناريو والحوار، وشاركه البطولة كل من أسيا داغر، ماري كويني، سلمى سعيد ويحيى طه.

كما أخرج وكتب القصة والسيناريو والحوار، عام 1934، لفيلم عيون ساحرة، وشارك فيه بالتمثيل به أيضا، وشارك بالتمثيل في الفيلم "عبد السلام النابلسي، أسيا داغر، ماري كويني ويوسف صالح.

وكان الفنان أحمد جلال، عاشقا للسينما، وقدم خلال مسيرته الفنية ما تجاوز 15 فيلمًا من إخراجه، وتجاوزت الأفلام التي ألفها العشرون فيلما وشارك كممثل في تسعة أفلام.

وتوفى في مثل هذا اليوم 21 يوليو عام 1947 عن عمر يناهز 50 عامًا، بعدما أرسى قواعد السينما المصرية ليصبح واحد من أهم روادها.