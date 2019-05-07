بملامح مصرية هادئة وأدوار حفرت بها تاريخها في أذهان وقلوب المشاهد المصري والعربي عبر ما يقرب من 65 عملا سينمائيا ودراميا وإذاعيا، أصبحت محسنة توفيق، التي تخرجت في كلية الزراعة عام 1968، من أهم الممثلات اللائي تركن بصمة في الفن المصري والعربي.

رحلت محسنة توفيق عن عمر ناهز 79 عاما، لتترك خلفها إرثا فنيا هائلا ومؤثرا، حيث عرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله مثل، "إسكندرية ليه، العصفور، والوداع يا بونابرت"، لكنها عملت على نحو أكبر خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية.

يعد مسلسل أهل إسكندرية، آخر أعمال الفنانة الراحلة محسنة توفيق لكنها فارقت الحياة قبل عرضه، بسبب حدوث أزمة حوله منذ سنوات، لكن أكثر أعمالها الدرامية التي علقت بأذهان المصريين دورها في مسلسل ليالي الحلمية، فالمصريين تعلقوا بأنيسة بدوي ربة المنزل، التي تشبه المرأة المصرية في طباعها ومساندتها لزوجها في جميع المواقف الصعبة، التي يمر بها خلال حياتهما الزوجية.

تميزت الفنانة الراحلة بدور بهية في فيلم العصفور الذي أخرجه يوسف شاهين، لتصبح بهية رمزا للوطنية ورمزا لمصر، لتجسد في نهاية الفيلم بصرختها "لأ، حنحارب لأ، حنحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن الحكم، واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم في أغنية الفيلم "مصر يا أمة يا بهية".

كان آخر ظهور لمحسنة توفيق، أثناء حضور تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، وحرصت على الحضور رغم تمكن المرض منها بشكل واضح.