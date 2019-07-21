رمضان عبد المعز: إصابة الإنسان بالسحر لا تكون إلا بإذن الله

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن السحر الذي ذكر في القرآن الكريم قد تحدث عن عدم وجود ضرر له، بدون إذن من الله، حيث يقول الله- تعالى-: "وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ".

وأضاف "عبد المعز"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "dmc"، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بضرورة الابتعاد عن السبع الموبقات، والتي تزج بصاحبها إلى النار، وأولها "الشرك بالله، ثم السحر"، موضحا أنه لكل أجل كتاب، بينما لكل إنسان في الحياة أجل ورزق لن يفوته.

وأكد أن الدعاء من شأنه تغيير القضاء والقدر وهما علم الله بما سيجري في الأولى، وما يحدث بالفعل هو القدر.